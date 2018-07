Digitalizzazione dei procedimenti penali: accordo tra Procura, avvocati e associazioni di categoria

La Procura della Repubblica di Ravenna e l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, "nel comune obiettivo di favorire semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia e di perseguire criteri di speditezza ed efficienza delle attività amministrative", hanno sottoscritto una convenzione con Confcommercio, Cna e Confesercenti di Ravenna per l’implementazione dell’applicativo Tiap, relativo al trattamento informatizzato degli atti processuali penali. "L’utilizzo a pieno regime di questo programma di gestione documentale portera’ alla digitalizzazione di tutti i procedimenti penali assegnati ai magistrati dell’Ufficio con evidenti vantaggi legati alla dematerializzazione degli atti e alla possibilita’, per gli avvocati, di consultare i fascicoli da postazioni informatiche dedicate e di farsi rilasciare le copie in formato digitale", viene spiegato. Firmatari dell’accordo, oltre al procuratore della Repubblica Alessandro Mancini e al presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati Mauro Cellarosi, sono stati i direttori delle associazioni Giorgio Guberti, Massimo Mazzavillani e Roberto Lucchi.