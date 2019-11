"Disabile cade dalla carrozzina per colpa di una buca": la denuncia della Lega

"Cade dalla carrozzina per colpa di una buca: al peggio non c'è mai fine". Esordisce così Barbara Magnani, consigliere comunale della Lega a Lugo, puntando il dito contro il degrado stradale. A Lugo, in centro, un ragazzo diversamente abile ha rischiato la vita cadendo dalla sua carrozzina a causa di una buca “ trappola" da tempo presente sull'asfalto - spiega la consigliera - Una vicenda inaccettabile che ci viene raccontata direttamente dallo sfortunato protagonista, giovane concittadino che è stato poi portato all'ospedale Bufalini. Il vergognoso stato di salute di alcune strade comunali e l'indifferenza delle autorità non conoscono confini. Cosa deve ancora accadere per sensibilizzare chi di competenza alla manutenzione delle strade? Auspico che il sindaco e la giunta Comunale prenderanno provvedimenti per evitare che disgrazie come quella successa qualche giorno fa non succedano mai più e che si prendano le responsabilità necessarie".