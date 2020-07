Don Marco Laghi celebra la Messa in latino al Castellaccio

Giovedì 16 luglio, alle ore 20.30, il sacerdote novello don Marco Laghi celebrerà la Santa Messa Tradizionale in latino nella Chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio (via Castello 91, Massa Castello), recentemente riportata al suo uso proprio dopo anni di abbandono e degrado. Sarà la prima celebrazione pubblica che don Marco officerà nel territorio della diocesi natale, dopo l’ordinazione sacerdotale dello scorso 29 giugno nel Seminario svizzero della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la congregazione fondata dall’Arcivescovo + Marcel Lefebvre, a cui egli appartiene.

Don Marco sarà disponibile per le Confessioni dalle 19 e al termine della celebrazione impartirà ai presenti la Prima Benedizione con annessa l’Indulgenza Plenaria accordata dalla Santa Sede. La celebrazione sarà accompagnata dalle note del nuovo organo suonato da Daniele Casi e dalla voce del tenore Maurizio Tassani, che eseguirà scelte musiche sacre. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate al ripristino del Battistero della Chiesa.