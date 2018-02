Non rispondeva al telefono, poi la macabra scoperta: trovata morta in casa

Le preoccupazioni del figlio si sono tristemente rivelate fondate: venerdì pomeriggio, intorno alle 13, una 79enne è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione in via Romolo Conti. A lanciare l'allarme è stato il figlio della donna, che già da qualche giorno stava provando a contattarla senza ricevere risposta. Preoccupato dalla situazione, l'uomo si è recato a casa della madre, che viveva da sola insieme al suo cagnolino.

Una volta dentro, il figlio ha trovato la donna riversa a terra senza vita. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 79enne. Sul posto è intervenuto anche il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica; non ci sono elementi che possano far pensare ad altro che a una morte per causa naturale della donna, che da tempo soffriva di diversi problemi di salute e che sarebbe deceduta martedì. Del caso è stato avvisato il Pm di turno, che deciderà se procedere con ulteriori esami.