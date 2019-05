Dopo le petizioni dei cittadini si riasfaltano le strade di Lugo

Nuovi progetti per la sistemazione di via Cento e via Capucci a Lugo. L’Amministrazione comunale ha infatti stipulato un accordo con Hera che riguarda le due strade lughesi. L’accordo prevede di effettuare nel 2020 alcune opere di miglioria in via Cento e via Capucci per rendere maggiormente funzionali i sottoservizi delle due strade. L’Amministrazione comunale a tal riguardo ha provveduto a informare i firmatari delle due petizioni, il Comitato di via Cento e via Capucci, per condividere con loro i prossimi interventi da effettuare.

