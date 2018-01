Dopo quasi 10 anni si rinnova il sito di Radio Sonora: "Siamo la voce dei giovani"

Con il 2018 arriva un nuovo sito internet per Radio Sonora, la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Digitando www.radiosonora.it gli utenti si troveranno davanti un contenitore virtuale più moderno e adeguato alle esigenze dei tempi, erede di un portale che “va in pensione” dopo quasi dieci anni di onorata carriera. Il vecchio sito di radio Sonora, infatti, è stato aperto il 9 dicembre 2009 alle 12.30 e da quel momento è andato in streaming ininterrottamente, ospitando centinaia di programmi e decine di migliaia di podcast.

Il nuovo sito, oltre al classico streaming e al download dei podcast, prevede alcune innovazioni pensate per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani: la prima riguarda la possibilità di creare playlist di programmi musicali, così da personalizzare lo streaming audio scegliendo cosa ascoltare. Questo permetterà anche agli speaker e alla redazione di consigliare delle playlist su determinate tematiche. Una ulteriore novità riguarda la condivisione Rss, pertanto diverrà più semplice condividere i propri programmi su social e su aggregatori di podcast. Inoltre, saranno disponibili le App di Radio Sonora, sia per i sistemi Android che Ios.

Radio Sonora è la web Radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; nata nel 2008 come mezzo di comunicazione che i giovani potessero sfruttare per dare voce alla propria esperienza, la radio ha costruito negli anni una rete che conta oggi oltre 150 collaboratori tra i 15 e i 30 anni, circa 60 programmi e 10mila utenti unici mensili in streaming, per oltre 15mila podcast scaricati. “Con questo sito Radio Sonora diventa una piattaforma all'avanguardia sullo stesso livello delle principali radio italiane - spiega Yuri Briccolani, del Servizio interarea Educativo-Sociale-Giovani dell’Ucbr -. Con Radio Sonora si è creato negli anni un processo di partecipazione all’avanguardia che crea opportunità e vuole essere la voce dei giovani, il luogo di ritrovo e di discussione attraverso i più moderni canali di comunicazione; attraverso Radio Sonora è incrementato il dialogo tra giovani e istituzioni. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e

Radio Sonora hanno ideato percorsi dove vengono messe in rilievo le potenzialità creative dei ragazzi, con la possibilità di sviluppare e diffondere il proprio talento fino alla realizzazione di progetti creativi. Sono stati attivati, all'interno delle scuole superiori, percorsi formativi

denominati Stay Tuned, che coinvolgono sempre più giovani e favoriscono il ricambio generazionale”.