Dopo una disinfestazione di due anni la città si libera dalle termiti

Si è concluso a fine 2017 il ciclo triennale di interventi per contrastare la presenza di termiti sotterranee in una zona del territorio di Cotignola. Gli interventi sono stati avviati nel 2015, a seguito dell’accertamento della presenza di alcuni focolai, al fine di evitarne l'ulteriore diffusione con i conseguenti potenziali danni agli edifici; la distruzione delle colonie è avvenuta direttamente nel terreno con interventi a basso impatto ambientale e senza nebulizzare insetticidi negli ambienti esterni. Per il primo anno dal 2015, nel 2017 nessuna stazione è risultata infestata da termiti nelle aree private e pubbliche. I cittadini coinvolti hanno aderito al programma di controllo predisposto dal Servizio Igiene dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mentre il Comune di Cotignola ha effettuato i trattamenti nelle aree pubbliche, con esiti estremamente efficaci e in linea con le previsioni iniziali. Si chiude quindi il ciclo di tre anni che era stato programmato e, rimosse le stazioni di controllo interne ai fabbricati, rimane solo da realizzare la verifica semestrale che dovranno eseguire direttamente i cittadini sulle stazioni esca poste nelle aree esterne, come indicato dalla ditta che ha svolto i servizi di disinfestazione.

“I positivi risultati raggiunti sia nelle aree pubbliche, sia in quelle private evidenziano l'importanza del lavoro di squadra tra privati cittadini e istituzioni - ha dichiarato il vicesindaco Pier Luca Baldini - Solo grazie alla collaborazione attiva dei privati, che hanno saputo cogliere l’importanza del problema, è stato possibile ottenere questi risultati”. Il Comune di Cotignola, attraverso il Servizio Igiene dell’Ucbr, proseguirà il monitoraggio nelle aree pubbliche per tutto il 2018.