Dove sono i velox? Le strade controllate nella settimana

La Polizia di Stato, come di consueto, ha reso pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. "Si tratta di un modo - viene spiegato - per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti". Lunedì, mercoledì e giovedì i dispositivi di controllo saranno posti lungo la statale Adriatica. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.