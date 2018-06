Nascondeva quattro chili di hashish sotto il cofano dell'auto: arrestato dai Finanzieri

Nascondeva la droga nel vano motore della sua auto. Nel corso del weekend appena trascorso, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino, trovato in possesso di circa 5 chilogrammi di hashish.

In particolare, durante un ordinario servizio di pattugliamento del territorio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, una pattuglia di Baschi Verdi del gruppo di Ravenna ha sottoposto a controllo nella zona di Bagnacavallo un autoveicolo che procedeva a velocità piuttosto sostenuta. I preliminari accertamenti avrebbero consentito di appurare che il conducente, originario del Marocco, annoverava numerosi precedenti di polizia per reati relativi agli stupefacenti, ragion per cui le Fiamme gialle hanno deciso di approfondire il controllo del veicolo. Dall’ispezione dell’abitacolo e del bagagliaio è risultato tutto in ordine, ma i Baschi Verdi - fortemente insospettiti dall’evidente stato di agitazione manifestato dal guidatore nel corso del controllo del mezzo - hanno proseguito le ricerche anche nel vano motore. Proprio sotto al cofano dell’auto, infatti, sono stati rinvenuti otto panetti di hashish ben occultati, per un peso totale di oltre 4 chilogrammi.

Dopo il rinvenimento dello stupefacente, i Finanzieri hanno esteso le loro attività investigative nell’abitazione dell'uomo, ubicata nel Comune di Alfonsine, dove hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente circa 1 grammo di cocaina e una confezione di circa mezzo chilo di sostanza da taglio. Il trafficante di droga è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna. Nella mattinata di sabato è stato sottoposto a giudizio per direttissima e il Giudice, nel convalidare l’arresto operato dalle Fiamme Gialle, ha disposto la detenzione del soggetto nel carcere di Ravenna.