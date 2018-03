Scoperto con la droga, la getta dalla finestra del bagno: pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arresto un uomo, originario del Mali, regolarmente residente in Italia e incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Via Alberoni, nei giorni scorsi, avrebbero individuato un appartamento in via Fiume (in zona Darsena) dove, secondo gli inquirenti, c'era un via vai di giovani italiani e stranieri già noti per uso di droghe alle forze dell'ordine. Giovedì, dunque, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione insieme al personale della Guardia di Finanza, intervenuta con un'unità cinofila. Qui i militari avrebbero sorpreso lo straniero che stava cercando di disfarsi di un sacchetto, gettandolo dalla finestra del bagno. Recuperato dagli investigatori, al suo interno erano presenti 60 grammi di marijuana. Durante la perquisizione nell'appartamento, sarebbero stati rinvenuti altri indizi a conferma dell’attività di spaccio.

Grazie agli elementi raccolti, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Venerdì, a seguito della convalida con la richiesta dei termini a difesa, il Giudice del Tribunale ravennate ha imposto allo straniero l’obbligo di firma presso un ufficio della Polizia giudiziaria, in attesa della prossima udienza.