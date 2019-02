Usavano il proprio bar per "piazzare" la droga: coppia di pusher nei guai

Nel pomeriggio di mercoledì, in un’operazione congiunta dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Ravenna, è stata arrestata una coppia di italiani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, un 59enne originario della provincia ravennate proprietario di un bar a ridosso del centro di Ravenna, è stato monitorato e tenuto d’occhio nell’ambito dei servizi per la repressione dello spaccio di droga dai Carabinieri della sezione Radiomobile. Dal suo bar, infatti, i militari avevano assistito a un via vai di molti soggetti noti come assuntori di sostanze stupefacenti. Mercoledì, al momento propizio, i Carabinieri della Radiomobile coadiuvati dal personale della compagnia della Guardia di Finanza, intervenuta con una propria unità cinofila, hanno deciso di irrompere nel locale. Qui sarebbero state rinvenute svariate dosi di cocaina dietro al bancone del bar e nell’autovettura del proprietario, confermando così le ipotesi investigative. L’attività è stata successivamente estesa presso l’abitazione della coppia dove, alla presenza della 53enne, originaria del Lazio, l’abilità del cane antidroga delle Fiamme Gialle Bac ha consentito di rinvenire un'altra importante quantità di stupefacente, oltre a materiale da taglio per frazionare e confezionare le dosi singole da cedere al dettaglio.

La sostanza e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre la coppia è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Giovedì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida il Giudice del Tribunale ravennate ha imposto a entrambi la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza.