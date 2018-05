Un giro per le vie del centro in piena notte con la droga nello zaino: in manette

Un giro in centro in piena notte e con la droga nello zaino. I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4, hanno controllato a Massa Lombarda un 19enne, di nazionalità italiana e di origine magrebina, che si aggirava in via Martiri della Libertà, trovandolo poi in possesso di 219 grammi di marijuana suddivisa in tre dosi che aveva nascosto in uno zaino a tracolla. Per tale ragione il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e mercoledì mattina è stato processato con rito direttissimo al Tribunale di Ravenna.