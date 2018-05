Due giovani fotografi 'in esplorazione' a Cervia per raccontare la città del sale

Giorgio Musinu e Pierpaolo Curini sono i due giovani fotografi italiani selezionati con un bando da Fondazione Fotografia di Modena che in questi giorni – fino al 13 maggio – stanno girando Cervia in lungo e in largo nel corso di una residenza d’artista che fa parte dell’accordo tra Cna e Fondazione Fotografia sulla mostra fotografica svolta lo scorso anno ai Magazzini del Sale di Cervia. I due studenti fotografi stanno seguendo le tracce dell’identità cervese, racchiusa nella logica dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, per provare a raccontare per immagini, con occhi differenti, l’emozione di un territorio. Nei prossimi mesi sarà possibile vedere parte del lavoro raccolto in questa “residenza d’artista” voluta fortemente dalla Cna e svolta grazie anche alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del comune di Cervia.

“Ci piace molto aver accolto questi giovani fotografi proprio a Cervia – afferma Sauro Bernabei, presidente di Cna Cervia – perché pensiamo che possano raccontarci una realtà che non sempre noi cervesi riusciamo a cogliere. Attività come questa fanno parte del lavoro abituale di un’associazione come la nostra: con i piedi, gli occhi e la mente ben piantati sul fare impresa e legati al nostro territorio".