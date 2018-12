Due nuovi fondi librari donati alla fondazione Cassa Ravenna

La biblioteca della Cassa di Ravenna spa, all’interno dei Chiostri Danteschi e gestita dal 2011 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, si è arricchita di due nuovi fondi librari donati alla fondazione. In particolare, il fondo bibliografico donato da Luca Anselmi, professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, già docente stabile alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, comprende numerosi volumi editi prevalentemente fra il 1970 e il 2016, cui si aggiunge un considerevole numero di estratti e riviste. Il fondo si caratterizza, attorno al campo dell’economia aziendale, per aspetti legati alla innovazione gestionale, organizzativa e amministrativa nella pubblica amministrazione e agli strumenti di analisi finanziaria nelle imprese private, specificamente bancarie.

Il fondo donato da Pierluigi Barrotta, professore di Filosofia della scienza nell’Università di Pisa, è caratterizzato da un’impronta umanistica, in maggior parte formato da opere edite nella collana “Scrittori greci e latini” dalla casa editrice Arnoldo Mondadori, oltre a opere affidate a filologi e storici che hanno svolto un ruolo fondamentale nel campo della ricerca sull’antichità classica e medievale. Si configura, quindi, come una fertile fonte di studio sul versante della cultura filosofica. L’interesse scientifico delle donazioni integra la storica biblioteca della Cassa, e assume particolare rilievo in una istituzione già punto di riferimento degli studiosi per l’importante dotazione detenuta, comprendente testi giuridici e di cultura storica e finanziaria.