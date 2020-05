Due pomeriggi all’aria aperta per scoprire la Fornace Violani

Casa Monti di Alfonsine riapre al pubblico sabato 23 maggio e nel weekend organizza due pomeriggi all’aria aperta e in piena sicurezza per le famiglie, che riceveranno un kit gioco per scoprire in autonomia la Fornace Violani.

L’attività parte sabato 23 e domenica 24 alle ore 15, la partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (0545 38149 - casamonti@atlantide.net). Si raccomanda agli utenti di portare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza.