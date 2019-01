È Lucio di Faenza il primo nato del 2019

È Lucio il primo nato del 2019 di Faenza. Il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, intervenuto sulla questione nascite, ha richiamato il "grave allarme ‘culle vuote’, come è stato chiamato, in Italia, che il Governo vuole invertire, mettendo al centro le politiche a sostegno della natalità e delle famiglie. Serve un piano condiviso da tutti per contrastare la riduzione della natalità, non solo a parole, come è stato fatto negli ultimi anni, ma nei fatti con interventi strutturali, ma anche culturali”.