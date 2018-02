Emergenza freddo e neve: il Comune attiva il servizio 'Alert system", ecco come iscriversi

Le condizioni meteo per questa settimana prevedono neve e ghiaccio. Per rimanere costantemente informati in caso di emergenza sul territorio del Comune di Cervia, i cittadini possono iscriversi con il proprio numero telefonico (anche cellulare) al servizio Alert System, un sistema che in caso di particolari emergenze consente di inviare telefonate a tutti i numeri fissi registrati negli elenchi pubblici. Chi volesse aggiungere un numero di telefono fisso non pubblico oppure un numero di telefono cellulare, che consente una reperibilità maggiore, potrà iscriversi gratuitamente al servizio di informazione telefonica relativa a particolari situazioni di criticità o emergenze compilando il modulo. Il servizio può essere richiesto anche da coloro che non sono residenti nel Comune di Cervia, è completamente gratuito e consente la ricezione di messaggi vocali in caso di emergenza come chiusura delle scuole, chiusura delle strade, piene di fiumi sul territorio comunale. Per iscriversi: http://protezionecivile.comunecervia.it/applicazioni/alert-system.html.