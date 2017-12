Emergenza spaccate, il punto in Prefettura: saranno schierate più pattuglie

Si è riunito sabato mattina, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale

hanno preso parte il Sindaco del Comune di Ravenna, il questore Eugenio Russo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il vice comandante provinciale della Guardia di Finanza, il cice comandante della Polizia Municipale di Ravenna ed i responsabili dei Reparti Investigativi della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Sono stati analizzati in maniera approfondita i recenti episodi di furti con “spaccata”, che di recente hanno interessato il capoluogo. Gli inquirenti hanno assicurato "il massimo impegno" e sono in corso approfonditi accertamenti volti ad individuare i responsabili dei reati commessi negli ultimi giorni. Il orefetto ha disposto l’implementazione dei servizi di pattugliamento da parte delle forze dell'ordine, nonché un incremento di specifici servizi di prevenzione e controllo del territorio con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

In una strategia di prevenzione di tali reati predatori è stata condivisa la necessità di rafforzare ulteriormente forme di collaborazione con le associazioni di categoria, con le quali ci si è costantemente confrontati in passato e che nei prossimi giorni sono state già invitate ad una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in un’ottica di sempre più proficuo miglioramento dei sistemi di sicurezza partecipata