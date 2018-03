Entrate in Internet, incontro informativo per accedere ai servizi telematici di Agenzia delle entrate

Si tratta di un incontro di approfondimento con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la conoscenza e l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate, in completa sintonia con la filosofia del progetto Informatic@adulti over60 dell'assessorato al Decentramento per il contrasto e la riduzione del divario digitale.



Il workshop è riservato ai tutor del progetto Informatic@adulti over60, volontari e volontarie che tengono i corsi di alfabetizzazione informatica gratuiti per cittadini e cittadine con più di 60 anni di età presso le sedi degli uffici decentrati del Comune di Ravenna. I tutor avranno modo di trasmettere le conoscenze acquisite ai partecipanti ai corsi di base. Come ottenere il duplicato del codice fiscale senza spostarsi da casa? Come registrare online un contratto di locazione o la sua proroga? Come prendere appuntamento ed evitare la coda allo sportello? Sono solo alcuni esempi delle tante domande alle quali i funzionari dell’Agenzia delle Entrate daranno risposta.



Saranno inoltre fornite utili informazioni e consigli pratici sui servizi digitali e sulle informazioni fiscali che l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Pane e Internet, il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda digitale regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.