Esplosione nella pizzeria-kebab e vetrata in frantumi: paura in centro

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Lunedì mattina, poco prima delle 12, si è verificata un'esplosione all'interno della pizzeria kebab "Il Romagnolo" di Russi. Quando uno dei gestori è andato ad accendere il gas, infatti, c'è stata un'esplosione e fortunatamente l'uomo, spaventato dalla fiammata, è corso fuori dal locale. Lo scoppio ha divelto la porta-vetrata del negozio, che affaccia su via Garibaldi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con partenza da Ravenna e botte, oltre a un'ambulanza del 118 in via precauzionale. Le cause di quanto accaduto sono in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri e dei tecnici del Vigili del fuoco, mentre si stanno calcolando i danni riportati dalla struttura.