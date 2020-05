Facoltà di Medicina, arriva il giudizio positivo dell'Anvur sul progetto: un traguardo storico

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha valutato positivamente il progetto relativo ai due corsi di laurea della Facoltà di Chirurgia e Medicina a Ravenna e Forlì. Un traguardo sicuramente storico che vede le amministrazioni e molti mecenati del territorio uniti in questa nuova sfida, che traccia un segno anche in questo particolare e doloroso momento di emergenza sanitaria.

E' invece notizia di alcune settimane fa Università, si assumono docenti per la nuova facoltà di Medicina e Chirurgia

„che, in vista della partenza dei nuovi corsi di Medicina e Chirurgia a Ravenna e a Forlì, per l'anno accademico 2020/21, il consiglio di amministrazione dell'Alma Mater ha approvato la richiesta dei posti avanzata dai dipartimenti di area medica, per un totale di 10 posti di ruolo, tra professori ordinari, associati e rtdb (ricercatori a tempo determinato). I dipartimenti di area medica hanno effettuato la propria programmazione dei posti, da coprire mediante finanziamento esterno nell’ambito del progetto "Romagna salute" per l’anno 2020, così come concordata con il Prorettore alla didattica Enrico Sangiorgi. I docenti di riferimento dei due nuovi corsi di Medicina, infatti, sono stati individuati innanzitutto mediante le risorse di organico già disponibili in Ateneo, e ora vengono integrati grazie ai sostenitori del territorio romagnolo: per cui sarà possibile finanziare posti da professore di prima e seconda fascia e da ricercatore a tempo determinato, nonché unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato, finalizzati al funzionamento a regime dei due nuovi corsi.

„L’istituzione dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia con sede a Ravenna e Forlì è parte integrante del progetto “Romagna Salute”, un progetto articolato sulla salute, prevenzione e sviluppo tecnologico, con azioni multiple e diversificate su tutto il territorio romagnolo e lo sviluppo di una rete formativa per tirocini e scuole di specializzazione che abbraccerà anche Cesena e Rimini, un innovativo Institute for Health a Rimini e un nuovo percorso di Biomedical Engeneering a Cesena.

“Un definitivo via libera al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Ravenna – commenta il sindaco Michele de Pascale – che attendevamo con grande fiducia e che già prima di questa emergenza sanitaria rappresentava un fatto storico per la città. Ora, con la Salute finalmente tornata al centro dell'attenzione di tutto il paese, questa valutazione positiva, frutto dell'impegno di tutta la nostra comunità e di un ingente finanziamento pubblico e privato, assume un rilievo ancora maggiore. Questa scelta porterà con sé un potenziamento strutturale di tutti i servizi sanitari di Ravenna e di tutta la Romagna, valorizzando gli attuali professionisti, attirando competenze e investimenti sia sugli ospedali che nella medicina del territorio”.

