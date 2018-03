Faenza, "Canzoni alla Radio": ultimi giorni per iscriversi alla nona edizione

Sono aperte fino al 31 marzo prossimo le iscrizioni alla nona edizione di “Canzoni alla Radio”, gara canora rivolta alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi fino ai 17 anni compresi, che si svolgerà il 13, 14 e 15 aprile prossimi al Teatrino del Vecchio mercato di Castel Bolognese. La manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale "Quattroquarti" con il patrocino del Comune di Castel Bolognese. Ideata nel 2010 come proposta della scuola di musica “Nicola Utili” di Castel Bolognese, “Canzoni alla Radio” è un vero concorso musicale, ma si distingue per la volontà di valorizzare la capacità della musica e del canto di aggregare i giovani, di favorire la condivisione, l’apprendimento e la diffusione della cultura, al di là dei confini locali e regionali.

Quest’anno i partecipanti saranno suddivisi in tre categorie per tre serate distinte: il 13 aprile per chi frequenta le scuole primarie; il 14 aprile per le scuole secondarie di I grado; il 15 aprile per le scuole secondarie di II grado. Le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado potranno inoltre partecipare a uno stage formativo, tenuto dalla maestra Letizia Rossi di Ancona, sul Canto naturale. E' confermata inoltre la collaborazione con altre realtà e artisti del territorio. Per iscrizioni, regolamento gara e informazioni: www.canzoniallaradio.it; info@canzoniallaradio.it; tel. 339 4286517.