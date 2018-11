Faenza, i temi urbanistici al centro di un confronto con tutta la città

Con la convocazione del primo di una serie di incontri specifici della Commissione Consiliare III "Ambiente e Assetto del Territorio" in seduta allargata, prenderà il via martedì 27 novembre alle ore 18.30 nella sala Consiliare "E. De Giovanni" di Faenza il percorso partecipativo sulla pianificazione urbanistica della città e del territorio.

La richiesta di intraprendere un percorso di approfondimento conoscitivo relativo all'"urbanistica" faentina, partecipato con tutta la comunità e preliminare rispetto all'entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 e alla stesura del PUG di Faenza (Piano Urbano Generale), nasce da un ordine del giorno del Consiglio comunale approvato all'unanimità nel settembre scorso. L'obiettivo è il più ampio coinvolgimento dei cittadini e dell'associazionismo e del mondo delle professioni, in un confronto su tematiche strategiche per gli assetti futuri della città, con particolare riferimento al consumo di suolo, alle potenzialità edificatorie, al patrimonio edilizio esistente e a come garantire uno sviluppo equilibrato della città.

Per l'assessore all'Urbanistica Domizio Piroddi: "La sollecitazione unanime di maggioranza e minoranza su questo versante è la premessa per un confronto costruttivo che esca da ogni approccio di tipo pregiudiziale. A differenza del passato, la crisi economica di questi anni ci impone di ripensare al futuro delle nostre città non più solo in termini espansivi ma privilegiando la qualità, i processi di rigenerazione urbana e le opere infrastrutturali di interesse pubblico. Rafforzare la consapevolezza dei faentini sulle scelte che determineranno lo sviluppo e la riqualificazione urbana di Faenza è senza dubbio molto positivo".

A supporto dei lavori della competente Commissione Consiliare e al fine di agevolare la divulgazione di informazioni, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione della Romagna Faentina appositi materiali conoscitivi tra cui la prima individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e i dati relativi al monitoraggio del consumo di suolo secondo i criteri regionali.