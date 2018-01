Faenza, lavori alla rete del gas: chiude via Cavalcavia

Domenica via Cavalcavia sarà chiusa al traffico, nei pressi della rotonda di via San Silvestro - via Granarolo, per lavori alla rete del gas eseguiti dalla ditta Italimpresa per conto di Italgas. La chiusura è prevista dalle 7 fino alle 18, in quanto i lavori, che sono effettuati nella giornata festiva per ridurre al massimo i disagi alla viabilità, dovrebbero concludersi già in serata.