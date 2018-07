Faenza, lavori in una via del centro: divieto di sosta negli stalli blu

Mercoledì 1 agosto è vietata la sosta di tutti i veicoli in alcuni stalli blu di via Santa Maria dell'Angelo, a Faenza, per consentire i lavori di montaggio delle persiane in un edificio. Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 7.00 alle 18.00, o comunque fino al termine dei lavori, nel tratto compreso dal civico 1 al civico 5 di via Santa Maria dell'Angelo. I veicoli lasciati in sosta vietata sranno rimossi forzatamente.

