Faenza, presidenti di seggio elettorale: ultimi giorni per presentare domanda

Scade mercoledì 31 ottobre il termine di presentazione delle domande per l'inserimento nell'albo dei presidenti di seggio elettorale. Il Comune di Faenza ha avviato già da alcune settimane le procedure per l’aggiornamento annuale degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio (per questi ultimi c'è tempo invece fino al 30 novembre). Tutti i cittadini interessati devono presentare domanda mediante spedizione postale (tramite raccomandata), via fax (0546 691615) o con consegna diretta all’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza (piazza Rampi 2).

La domanda si può inoltre presentare tramite posta elettronica certificata, per chi è in possesso della firma digitale, all’indirizzo: comune.faenza@cert.provincia.ra.it. Coloro che sono già iscritti nell'albo dei presidenti di seggio non devono rinnovare la domanda. I requisiti richiesti per essere inseriti nell'albo dei presidenti di seggio elettorale sono: cittadinanza italiana, iscrizione elettorale nel Comune di Faenza, età non superiore a 70 anni e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza, aperto al pubblico nei seguenti orari: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15. I moduli si possono inoltre scaricare direttamente dal sito internet del Comune di Faenza (www.comune.faenza.ra.it/Guida ai Servizi/Servizio Elettorale e Stato Civile/Servizio Elettorale).

Non possono presentare domanda i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, di Forze Armate, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, segretari comunali e dipendenti di Comuni che prestano servizio presso gli uffici elettorali. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Elettorale del Comune di Faenza (piazza Rampi 2; tel. 0546 691610).