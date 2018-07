Faenza, si completa l'abbattimento degli alberi malati in viale Vittorio Veneto

Saranno completati lunedì i lavori di abbattimento degli alberi malati in via Vittorio Veneto. Nella mattinata sono previsti un pò di disagi per la viabilità in quanto, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di abbattimento di cinque alberi nel tratto di fronte al Bar Giardino, sarà necessario chiudere la carreggiata in entrata su via Vittorio Veneto dalla rotonda di via Oberdan. Si circolerà invece regolarmente nell'altra corsia, quella in uscita da via Vittorio Veneto verso via Oberdan. I lavori saranno effettuati dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Sul posto sarà presente anche un moviere per agevolare la circolazione in quel tratto di strada.