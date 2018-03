Faenza, viabilità: chiusura temporanea su vicolo Salita

Vicolo Salita resterà chiuso al traffico nella giornata di sabato 31 marzo prossimo per consentire lo svolgimento del trofeo “Villa Franchi”, raduno cicloturistico non competitivo giunto quest'anno alla 39^ edizione. L’ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la circolazione e la sosta (su entrambi i lati della strada con rimozione forzata) di tutti i veicoli in vicolo Salita, dalle ore 6.00 fino alle 17.00 di sabato31 marzo.



Nell'area interessata già nelle prossime ore sarà installata la segnaletica informativa dei divieti. Il giorno della manifestazione sarà inoltre cura degli organizzatori – il Gruppo ciclisti Villa Franchi - garantire il rispetto delle norme previste dal codice della strada da parte di tutti i partecipanti.



