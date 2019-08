Falciano un ciclista e scappano, 25enne lasciato morire sul bordo della strada

Lo ha lasciato morire ai bordi della strada dopo averlo investito e non essersi fermato per soccorrerlo. E' caccia al pirata della strada che, nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso un 25enne che in sella alla sua bici stava tornando a casa. Il dramma si è consumato a Cervia, in via Malva Sud, dove la vittima ha trovato la morte a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato nel cuore della notte quando il ragazzo stava pedalando in sella a una Graziella in direzione di Cervia. Alle sue spalle, all'altezza della linea ferroviaria, sarebbe arrivata un'utilitaria che lo ha centrato in pieno scagliandolo sull'asfalto. Il guidatore non si è fermato proseguendo la sua corsa nonostane la bicicletta fosse rimasta incastrata sotto l'auto e, solo dopo 500 metri, chi si trovava al volante ha frenato. Con un sangue freddo agghiacciante, l'automobilista ha rimosso la due ruote da sotto il pianale gettandola al lato della carreggiata e ha proseguito la sua marcia.

Solo alle prime luci dell'alba un passante ha dapprima notato la bicicletta abbandonata e, dopo diversi metri, il corpo del 25enne e ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso e avvertire i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima che sono intervenuti in via Malva Sud chiusa per effettuare i rilievi di rito. Grazie alle tracce lasciate a terra, il cerchio per individuare il pirata della strada si è ristretto subito e sono partite le ricerche per una Fiat 500 di colore rosso. L'auto è risultata intestata a una donna del posto e, al momento, sono in corso gli accertamenti in caserma dove sono state convocate le persone coinvolte per identificare chi stesse guidando l'utilitaria.