"Fermenti", al via gli incontri per promuovere la cittadinanza attiva

Con la pubblicazione del primo calendario di incontri entra nel vivo il percorso partecipativo “Fermenti – attiviamo la partecipazione”, voluto dall’Unione della Romagna Faentina e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e di stimolare la cittadinanza attiva, coinvolgendo i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo in un laboratorio aperto alle associazioni e alla cittadinanza.

In primo luogo il lavoro partirà dalla valorizzazione e messa in rete delle “buone pratiche” di partecipazione che i sei Comuni hanno messo in campo in questi anni, come i Consigli di Quartiere, le consulte tematiche, i comitati locali, e le associazioni di volontariato, che già oggi danno vita ad una vera sussidiarietà nei campi del sociale, dell’istruzione e della cultura. Grazie al coordinamento degli assessori alla partecipazione di ciascun Comune, “Fermenti” prevede un calendario di laboratori civici in tutte le realtà territoriali dell’Unione della Romagna Faentina, condotti con tecniche partecipative per stimolare la progettazione condivisa tra comunità locale e amministrazioni. Il risultato del percorso di partecipazione sarà la condivisione di una strategia comune per elaborare un Regolamento della partecipazione dell’Unione, che sarà lo strumento guida per tutti i cittadini e le associazioni.

Come indicato dalla normativa regionale il coinvolgimento dei cittadini dovrà entrare a far parte sempre più dell’azione di governo locale, ad esempio per la definizione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale e dei Piani urbanistici generali. Il percorso di partecipazione “Fermenti” prevede fra gennaio e febbraio otto laboratori civici aperti alla cittadinanza in tutti i comuni della Romagna Faentina, che si alterneranno con occasioni di lavoro unitarie a valenza sovracomunale. Il progetto prevede, inoltre, azioni formative per i dipendenti dell’Unione interessati ad acquisire competenze nella gestione dei processi di partecipazione. Sono, infine, contemplate attività diffuse di promozione e comunicazione, con un evento conclusivo. Il primo appuntamento in calendario è programmato per la serata di lunedì 22 alle 20.45, a Faenza (sala del Rione Verde, via Cavour 37). Seguiranno poi altri incontri: mercoledì 24 gennaio uno a Faenza (ore 18.30 sala don Fiorini presso la parrocchia di Santa Maria Maddalena, piazza Bologna 8) e uno a Granarolo (ore 20.45 presso la sede del Quartiere, in piazza Manfredi 1), lunedì 29 gennaio a Riolo Terme (ore 20.45 sala San Giovanni, via Verdi 5), martedì 30 gennaio a Solarolo (ore 18.30 Oratorio dell'Annunziata, via Foschi) e Castel Bolognese (ore 20.45 nella sala Bacchilega del centro sociale, viale Umberto I 48), mercoledì 31 gennaio a Casola Valsenio (ore 20.45 centro sociale Le Colonne, via Roma 10) e lunedì 5 febbraio a Brisighella (ore 20.45 sala polivalente Cicognani, viale Pascoli 1). Chiuderà questo primo ciclo di lavori un workshop a valenza sovracomunale, previsto a Faenza per la serata del 13 febbraio.