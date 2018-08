Ferragosto sicuro: 221 agenti della Municipale a servizio di cittadini e turisti

Sono 221 gli agenti di Polizia municipale che saranno complessivamente al lavoro nelle giornate di martedì e mercoledì di Ferragosto. "In auto, a piedi, in bicicletta, in moto, sui mezzi del servizio infortunistica o alla centrale operativa, i nostri agenti e le nostre agenti saranno al servizio dei cittadini e dei turisti, dedicandosi alle consuete attività con un impegno ancora maggiore in virtù dell’alta affluenza che si registrerà in particolare sui lidi per le giornate, prefestiva e festiva, del 14 e del 15", informa il vicesindaco Eugenio Fusignani, con deleghe alla Polizia municipale e alla Sicurezza.

"Per questo nella notte tra il 14 e il 15 è stato previsto anche, per il servizio infortunistica, il quarto turno di servizio da mezzanotte alle 6; e sempre nella notte tra il 14 e il 15 agosto, dalle 21 al termine delle varie attività di intrattenimento nei lidi, è stato previsto l’impiego di ulteriori 11 unità in servizio straordinario - annuncia Fusignani -. Naturalmente l’attenzione non sarà rivolta solo ai lidi e alla gestione di eventuali emergenze, ma anche alla città e al forese e a tutte le importanti attività nelle quali ogni giorno la Polizia municipale è impegnata. Colgo l’occasione per ringraziare, oltre ai nostri agenti, tutte le forze dell’ordine, i volontari, il personale sanitario e chiunque a qualsiasi titolo sarà impegnato, in queste giornate di festa, per garantire serenità e sicurezza a tutti".