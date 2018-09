Festa alla residenza per anziani per la Giornata mondiale dell’Alzheimer

In occasione della “Giornata mondiale dell’Alzheimer”, venerdì 21 settembre dalle 15.30 la Residenza S. Umiltà di via Cova 23 a Faenza organizza un pomeriggio di festa dedicato agli ospiti della struttura e ai loro familiari.

Il programma dell’iniziativa prevede diversi momenti di festa, animazione e musica insieme al gruppo “Amici del S. Umiltà” e al Borgo Dubecco. Nel corso del pomeriggio verrà condivisa una merenda offerta dall’associazione Alzheimer di Faenza e tutti i presenti avranno modo di conoscere più da vicino la vita degli ospiti e degli operatori della struttura, grazie alla mostra fotografica che ne ritrae alcuni momenti significativi.

“Iniziative come questa sono molto importanti per una struttura come il S. Umiltà - sottolinea Elena Bartolotti, presidente di In Cammino, la cooperativa sociale che gestisce la Residenza -. Lo sono perché fanno bene agli ospiti delle strutture e ai loro familiari e, come dice anche il motto che accompagna la giornata mondiale dell’Alzheimer, aiutano a “non dimenticare chi dimentica”.