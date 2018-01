Epifania, una bellissima giornata di festa: e la Befana arriva anche dal mare

Ravenna ha celebrato l'Epifania con tante iniziative. Sabato la "vecchina", col suo carico di doni e dolci, ha viaggiato con la sua scopa, coprendo tutta la provincia di Ravenna. Come da tradizione, nella città dei mosaici sono stati numerosi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, anche nel segno della tradizione. La Befana ha fatto visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, distribuendo le calze a tantissimi bambini. Ma non solo. A Marina di Ravenna la simpatica "nonnina" è arrivata dal mare, a bordo di una pilotica. La festa è stata organizzata dal Bar Timone, dalla cooperativa di pescatori "La Romagnola", dai ragazzi del Cestha e dai Piloti del Porto. Sono stati offerti anche panettone e cioccolata in tazza. A Lido di Savio invece ‘I Pasquarùl’ hanno fatto visita casa per casa, cantando stornelli cadenzati in romagnolo. Feste anche sul litorale cervese, con il tradizionale Tuffo della Befana, e in tutta la Bassa Romagna e Faentino. Molti appuntamenti sono in programma anche domenica.

Befana dei Portuali

Anche quest'anno al Cinema City, la befana dei Portuali di Ravenna ha onorato più di 1000 persone tra cui oltre 700 bambini, con la visione del film seguito della consegna dei doni (calza e giocattoli) ed il taglio della torta. "Una befana integrativa che 8 anni fa prese la coraggiosa decisione di offrire il suo sorriso a tutti i bimbi ravennati indipendentemente dal colore della loro pelle, superando cosi il concetto dell'integrazione - afferma Charles Tchameni -. É un piccolo passo culturale che sommato al clima multiculturale che i bimbi vivono negli asili nido e nelle scuole, abbatte ogni forma di discriminazione. Anche se nonostante tutto ciò, per qualcheduno i nostri bambini non sono ancora abbastanza integrati per aver la cittadinanza Italiana già dalla nascita. Ringrazio di cuore la Befana dei Portuali di Ravenna per questo tradizionale appuntamento lodevole".