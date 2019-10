Filosofi e sociologi inglesi e americani in visita a Ravenna

Il filosofo americano Michael Walzer, docente dell’Institute for Advanced Study di Princeton, e il sociologo inglese Michael Rustin, docente all’University of East London, sono stati accolti a Ravenna dal vicesindaco Eugenio Fusignani. Walzer e Rustin erano in Romagna perché sono stati ospiti del 900fest, il Festival di storia del novecento che si è appena concluso a Forlì.

"È stata una bellissima mattinata - commenta Fusignani - Ravenna è onorata di poter ricevere due delle intelligenze più fulgide del panorama internazionale contemporaneo. Erano interessati alla storia di Ravenna, alle sue bellezze storiche, ma anche di conoscere le dinamiche politiche locali. Per capire quali sono le cause che hanno determinato la vittoria di una parte politica anziché un altro nelle varie città della zona. Conoscevano le dinamiche italiane ma interessate anche al locale per capire meglio il territorio. Sono stati curiosi e attenti osservatori come menti giovani e fresche. Credo che il miglior biglietto da visita per una città consista proprio nel essere apprezzati da chi riconosciuto a livello globale. Credo che il 900fest di Forlì riguardi tutta la Romagna perché è un tipo di iniziativa che supera i confini cittadini perché ha rilevanza internazionale, grazie soprattutto al lavoro degli organizzatori".