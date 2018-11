Scoperto dentista abusivo in pieno centro: i Nas sequestrano lo studio, tre indagati

Un altro studio dentistico finisce nel mirino dei Carabinieri del Nas di Bologna, ritenuto abusivo in quanto sprovvisto di autorizzazione, nel quale avrebbe svolto attività un "finto" dentista. Lo studio, in pieno centro a Ravenna in piazza Einaudi e di proprietà di un'azienda di Padova, è stato sequestrato insieme a tutta l'attrezzatura durante un blitz effettuato mercoledì dai militari bolognesi con il supporto dei colleghi ravennati, per un valore stimato di circa 1,2 milioni di euro.

L'indagine sarebbe partita dalle segnalazioni di alcuni pazienti dello studio, che evidentemente avevano "fiutato" che qualcosa non andava. A finire nei guai sono state tre persone: un 44enne odontoiatra bolognese, la 49enne padovana direttrice sanitaria e il "finto" dentista, 54enne padovano, indagati con accuse a vario titolo tra cui esercizio abusivo della professione, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e attivazione di struttura sanitaria in assenza di autorizzazione

