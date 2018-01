Il negozio "più colorato della Danimarca" inaugura in pieno centro: ecco quando

Finalmente c'è la data di apertura: giovedì 1 febbraio apre a Ravenna, in via Cavour, quella che viene definita come "l'azienda, più colorata della Danimarca". Flying Tiger, catena di negozi che propongono articoli per la casa, cancelleria, giochi, cibo "nordico" e articoli da regalo aprirà ufficialmente le sue porte al pubblico giovedì, per poi inaugurare con una festa sabato 3 alle 16 con il taglio del nastro, l'animazione per bambini e adulti e il brindisi con taglio della torta. Durante l'inaugurazione verranno distribuiti dei buoni sconto, mentre i primi 50 clienti riceveranno un piccolo gadget.

Chi l'avrebbe mai detto che lo stile scandinavo andasse così di moda in un Paese mediterraneo come l'Italia? Eppure vari marchi sono ormai consolidati: uno per tutti è l'Ikea, i cui punti vendita sono ormai molti e non si limitano a vendere arredamento low-cost con uno stile molto riconoscibile, ma a corredo vendere giocattoli, oggettistica e anche cibo etnico scandinavo. Nel mondo sono quasi 600 i punti vendita di Flying Tiger, ma nelle vicinanze è presente solo a Bologna, a Rimini e a Ferrara.