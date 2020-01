L'ultimo saluto al 17enne morto nel canale: donazioni per costruire un guard-rail

Un addio straziante. Sono stati fissati per martedì pomeriggio i funerali di Lorenzo Forte, il 17enne di Savio morto martedì scorso in un tragico incidente, quando con la sua auto è precipitato nel canale Cupa. La minicar sulla quale si trovava alla guida è sbandata all'uscita della rotonda di viale Nullo Baldini, finendo nelle acque del canale. Lorenzo avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 19 agosto e frequentava la Scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico. Al termine dell'anno scolastico avrebbe dovuto sostenere l'esame di qualifica. Lorenzo aveva nel dna la passione per la cucina, forse maturata nel tempo, avendo il padre gestore dell’hotel Astor di Cesenatico e la madre titolare del camping Romagna a Milano Marittima.

Martedì amici e parenti potranno dare l'ultimo saluto a Lorenzo alle 15 nella Chiesa di Savio di Ravenna, dove verrà celebrato il funerale. Nel frattempo la famiglia ha comunicato l'intenzione di devolvere il ricavato delle offerte alla Provincia di Ravenna per mettere in sicurezza il tratto della strada di fianco al canale Cupa "per scongiurare un’altra tragedia così grande che ha colpito la mia famiglia e amici", spiega il fratello Igor. Le donazioni si possono effettuare presso la camera mortuaria di Cervia ed è stato inoltre aperto un conto corrente tramite la Bper Banca a cui donare: IT47E0538713107000003175110, causale: "In memoria di Forte Lorenzo".