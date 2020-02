Nottata di furti, due attività nel mirino: nelle mani dei ladri non solo soldi

Nottata di furti e spaccate, quella tra venerdì e sabato, a Ravenna. I "soliti ignoti" hanno preso di mira il ristorante "Babaleus", nel cuore del centro bizantino. Gli occhi delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un individuo entrare nei locali dopo aver forzato una finestra laterale. Nelle mani del bandito è finito il fondo cassa, circa 2mila euro, frutto dell'incasso della serata. Dopodichè si è allontanato, ripassando dalla finestra scassinata. Il furto è stato scoperto sabato mattina, alla riapertura dell'attività.

Il secondo furto è avvenuto al salone "Naif", in via Ruffilli. I malviventi sono entrati dopo aver forzato uno degli ingressi, prendendo prodotti per la cura dei capelli, asciugacapelli professionali ed altro per un valore di oltre 3mila euro, ai quali vanno aggiunti i danni agli infissi. In entrambi i casi hanno operato i Carabinieri per i rilievi di legge. Nonostante l'incursione dei malviventi, sabato mattina i due negozi erano regolarmente aperti.

Foto di Massimo Argnani