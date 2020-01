Raid nel cuore della notte: il Mercatino di Natale in Piazza del Popolo nel mirino dei ladri

Il Mercatino di Natale in Piazza del Popolo nel mirino dei ladri. Il raid si è consumato nel cuore della nottata tra sabato e domenica. Erano circa le 4 quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha appurato che le porte di alcune casette in legno, nei pressi dell'albero di Natale, erano state forzate. Gli agenti della Volante della Polizia di Stato della Questura bizantina ha proceduto ai primi rilievi del caso, seguiti domenica mattina con i titolari dei banchi.

Delle 16 presenti ne sono state visitate ben dieci. Da una è stato portato via il registratore di cassa contenente diverse centinaia di euro, mentre da altre beni alimentari e articoli. La zona è videosorvegliata. Per questo motivo i detective hanno acquisito le immagini per riuscire ad identificare gli autori dei furti. Nonostante il raid tutte le attività erano aperte al pubblico.

Fotoservizio di Massimo Argnani