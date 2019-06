Rubano due auto in concessionaria, poi ne abbandonano una in un fosso

Ancora un furto nella notte a Faenza, dopo quello alla tabaccheria del centro commerciale 'Le Cicogne'. I malviventi, infatti, hanno preso di mira la concessionaria 'Sica' sulla via Emilia ponente, a circa 600 metri dallo stesso centro commerciale. Qui, intorno alle 3.30, una banda ha scavalcato il cancello, per poi demolire una finestra al piano terra e introdursi nello show room. Una volta all'interno hanno scardinato l'armadietto blindato dove erano conservate le chiavi delle auto in vendita e ne hanno sottratte due, aprendo così due auto utilizzate per i test-drive e parcheggiate all'esterno - una Alfa Giulia e una Fiat 500X. Poi, da una prima ricostruzione, con un'altra auto avrebbero agganciato il cancello facendolo scorrere fuori dai binari, per darsi infine alla fuga a bordo delle tre auto.

L'allarme è suonato e sul posto è intervenuto il personale di vigilanza e i Carabinieri. Mercoledì mattina i titolari della concessionaria hanno sporto denuncia, ma la Polizia aveva già ritrovato una delle due auto rubate, la 500X, nei pressi di via Lugo, a un paio di chilometri dal concessionario. L'auto era danneggiata ed era stata abbandonata in un fosso. Ancora dispersa l'Alfa Giulia, che ha un valore commerciale di circa 40mila euro.