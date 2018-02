Furto 'profano': rubata la corona della Madonna del Fuoco. Il sindaco: "Gesto di grande viltà"

"Il furto della corona della Madonna del Fuoco nella Cattedrale di Cervia è un gesto di grande viltà, che offende non solo i credenti, ma tutta la comunità sia religiosa che laica della nostra città". Così il sindaco Luca Coffari commenta il furto 'sacrilego' avvenuto lunedì mattina all'interno del Duomo della città del sale, per mano di ignoti che hanno approfittato della Chiesa momentaneamente vuota, complice anche la prima nevicata. "E’ un brutto gesto anche nei confronti della storia di Cervia e dell’antica tradizione che ancora oggi è viva nei salinari, quando il 4 febbraio di ogni anno si recano in pellegrinaggio a Forlì in onore della Madonna del Fuoco, omaggiandola col sale cervese. Siamo vicini al profondo dispiacere di don Pierre Laurent Cabantous e confidiamo che al più presto venga ritrovata la corona e fatta luce sul furto".

Molto dispiaciuto anche il parroco don Pierre, che ha sporto denuncia ai Carabinieri e su Facebook ha espresso il proprio rammarico: "Sono state usate due piccole panche come scala per salire all'altezza della corona per poterla asportare. La corona, sebbene non preziosa, è ottocentesca e il suo valore è, quindi - oltre che devozionale - storico. Tale gesto ferisce non solo la comunità cristiana, ma ferisce tutta Cervia: la sua storia, il suo patrimonio, le sue tradizioni. La devozione alla Madonna del fuoco è, a Cervia, antichissima. Ho provato un misto di irritazione e sconforto di fronte all'accaduto. Davanti alla statua della Madonna del Fuoco vengono consacrati a Maria tutti i bambini che ricevono il Santo Battesimo. Poi ho pensato che chi ha commesso un gesto così brutto è talmente vuoto nel cuore e privo di ogni valore che non si rendeva conto che Colei alla quale toglievano la corona è la loro Madre. Perciò, pur avendo sporto denuncia, ho pregato per chi ha compiuto questo gesto".