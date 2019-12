Sfondano la porta blindata e rubano una slot machine: "E' la quinta volta, non ne possiamo più"

Ladri nella notte a Belricetto, frazione del lughese. Poco dopo le 4, infatti, alcuni malviventi hanno fatto tappa al bar 'Blu Village Cafè' di via Fiumazzo. Per entrare, i ladri hanno sfondato prima una porta blindata, forse usando un mezzo pesante come ariete, poi hanno abbattuto una seconda porta a vetri facendo scattare l'allarme. Una volta dentro, nel giro di una manciata di minuti sono riusciti a caricare una pesante slot machine e a darsi alla fuga senza toccare altro. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, ma della banda non c'era già più traccia.

"E' la quinta volta che vengono a "trovarci", non ne possiamo più - racconta sconsolato il titolare - Non sappiamo quanti soldi ci fossero nella slot, anche perchè ora per legge non possiamo più svuotarle noi alla sera ma passa un incaricato una volta alla settimana. Per quanto riguarda i danni alla struttura, invece, parliamo di qualche migliaia di euro". Un secondo furto è avvenuto nella stessa notte in un supermercato a pochi chilometri di distanza.