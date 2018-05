Superalcolici, salumi e parmigiano nella "lista della spesa" dei ladri: furto da oltre mille euro

Aveva sul telefonino una vera e propria "lista della spesa" il ladro arrestato dai Carabinieri nel supermercato del centro commerciale "Le Maioliche" di Faenza. Nel giro di poche ore avrebbe rubato dagli scaffali alcolici e prodotti alimentari per un migliaio di euro, ritrovati poi dai militari dell’arma nel bagagliaio della sua auto. Anche il suo complice, che era riuscito a dileguarsi, è stato poi identificato e denunciato a piede libero.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì, quando il personale della sorveglianza ha riconosciuto tra le corsie del supermercato due individui che i giorni precedenti erano stati ripresi dalle telecamere mentre si aggiravano in modo “sospetto” fra gli scaffali. Questa volta, però, la guardia giurata li ha tenuti costantemente sotto controllo e, quando ha visto uno dei due intrattenersi con i carrelli pieni di spesa in prossimità dell’uscita senza acquisti, ha capito che qualcosa non andava e ha telefonato al 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia. Subito dopo il sorvegliante si è avvicinato per capire le intenzioni dell'uomo, che aveva imboccato l’uscita 'senza acquisti' portando con sé due buste piene di merce. Vistosi scoperto dal sorvegliante che gli aveva intimato di fermarsi, il ladro si sarebbe dato alla fuga lasciando sul posto la refurtiva, circa duecento euro di salumi. A quel punto, ipotizzando che nel supermercato ci fosse ancora il complice, gli addetti alla sicurezza hanno controllato tra le corsie del supermercato finchè non lo hanno trovato in prossimità delle casse con due macchinette del caffè nel carrello, che a quel punto, con gli occhi della cassiera puntati addosso, ha pagato regolarmente.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i Carabinieri del radiomobile che, informati di ciò che era accaduto poco prima, hanno identificato l’uomo, un 59enne bolognese già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno poi controllato la sua auto parcheggiata: nel bagagliaio, i Carabinieri si sarebbero trovati davanti bottiglie di superalcolici insieme a pezzi di Parmigiano reggiano, vari salumi, confezioni di pannolini per bambini e addirittura una macchina per fare la pasta in casa; tutta merce risultata rubata poco prima dal supermercato, del valore complessivo di quasi mille euro. Nel controllare il suo telefonino, poi, i Carabinieri avrebbero trovato alcune chat che contenevano una sorta di "lista della spesa" commissionata da alcuni contatti presenti in rubrica.

Dopo averlo dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso, il 59enne è stato portato in caserma, dove i Carabinieri sono riusciti a risalire anche all’identità del complice datosi alla fuga, un 46enne anche lui residente a Bologna che è stato denunciato a piede libero. La tecnica dei due era quella di selezionare i prodotti privi di antitaccheggio e, dopo averli riposti nei carrelli, avviarsi verso l’uscita senza acquisti per poi approfittare dell’occasione propizia per andarsene indisturbati. Su ordine del pubblico ministero Silvia Ziniti, il 59enne ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Martedì mattina il giudice Barbara Marini del tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato il processo a giugno per richiesta dei termini a difesa, sottoponendo il 59enne agli arresti domiciliari. La merce rubata secondo gli inquirenti sarebbe stata rivenduta a prezzi ribassati ai vari “clienti” che avevano inviato le liste della spesa sul telefonino in uso all’arrestato, pertanto i militari dell’arma hanno già avviato le indagini per risalire all’identità di queste persone.