Ruba vestiti nel negozio del centro commerciale insieme all'amica: in manette

Furto al centro commerciale. La Polizia di Stato ha arrestato una 18enne ravennate che, insieme a un'amica minorenne, è accusata di aver rubato nella serata di domenica diversi capi di abbigliamento all’interno di un negozio nel centro commerciale Esp. La giovane sarebbe stata notata dalla sicurezza mentre faceva la spola tra gli scaffali e il camerino prova uscendone senza alcun capo in mano, così come la sua amica. Gli addetti hanno atteso che le due ragazze oltrepassassero le casse, per poi intervenire richiedendo gli scontrini della merce asportata che era stata riposta all’interno di grosse borse. Gli agenti di Polizia intervenuti avrebbero rinvenuto all’interno delle borse anche delle forbici e un coltello da cucina, con i quali sarebbero state asportate le placchette antitaccheggio.

La 18enne è stata dichiarata in arresto e la minore denunciata in stato di libertà e riaffidata ai genitori. Lunedì mattina si è svolto il processo con rito direttissimo, dove è stato convalidato l’arresto e disposta l’udienza per la fine di settembre. Il giudice ha inoltre disposto l’esecuzione di lavori socialmente utili nei confronti della giovane, in attesa del processo.

