"Roma...gna...mia": il "re" della pizza gourmet Gabriele Bonci a Faenza per una serata speciale

Roma sposa la Romagna in un appuntamento all'insegna della condivisione, del buon cibo e dell’amicizia che si è potratta un bicchiere di vino, un trancio di pizza e chiacchiere. Il "re della pizza al taglio" Gabriele Bonci è stato ospite della pizzeria O Fiore Mio di Faenza. Affiancato dal cuoco Piergiorgio Parini, ha presentato un menù che proponeva come "entrata" pane, burro e limone, seguito da un padellino con ragù di stridoli e asparagi. Come seconda portata è stato presentato un pollo fritto martinato con lievito foricake italiano, sesamo, origano e pomodoro secco, mentre come terza portata un "carcio in crosta" (liquirizia e te) ed infine "maiale contromano" con pesto di rosole.

Il pubblico del piccolo schermo ha avuto modo di conoscere la preparazione e la passione nella cucina di Bonci attraverso "La prova del cuoco", in onda su Raiuno, ed ora col programma "Pizza Hero – La sfida dei forni", in onda su canale Nove. La sua concezione di cucina è rivolta verso il settore biologico e gli ingredienti a chilometro zero, sdoganando il concetto di pizza gourmet, un'evoluzione della pizza nel rispetto delle tradizioni.