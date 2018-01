Gardini Speyer, Ancisi: "Non era videomapping ed è stato un flop totale"

Il progetto di videomapping doveva avere come punti di proiezione, il Battistero degli Ariani, la Piazza del Popolo, la Piazza Kennedy e i Giardini Speyer, ma ai giardini Speyer non l’ha visto nessuno. Lo rileva il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. Lo spettacolo ai Giardini Speyer era programmato dal 29 dicembre al 1°gennaio 2018. “Ai giardini Speyer il videomapping non l’ha visto nessuno innanzitutto perché lì c’è stata solo - come anche in piazza Kennedy - una banale proiezione di filmini su un monumento. Videomapping è tutt’altra cosa. Significa proiettare sul bene illuminato, usando software speciali, una nuova pelle animata, così da trasformarlo, tramite illusione ottica, in qualcosa di vivo e di magico. Oltretutto, i filmini degli Speyer niente avevano a che fare con la Basilica. La musica ancora meno”. Infine per Ancisi “mentre per la mezz’ora iniziale del primo spettacolo una trentina di persone ha risposto all’annuncio, appena dopo e per tutte le altre tre serate ha “partecipato” allo spettacolo solamente l’infreddolito proiezionista. Tornato a casa il quale, è toccato ad un vigilante dei Cittadini dell’Ordine Spa di Bolzano sorvegliare il macchinario per tutto il resto delle lunghe notti invernali, al costo per il Comune di 3.269,90 euro”.