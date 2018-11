"Il Giardino inventato" conquista le famiglie da tutta la regione: "Siamo sulla giusta strada"

Si è chiusa nel migliore dei modi, ai Magazzini del Sale di Cervia, la mostra-gioco di Immaginante – Laboratorio Museo Itinerante “Il Giardino inventato” sostenuta dal Comune di Cervia Assessorato all’Istruzione e Centro Risorse Educative e Sociali. In tre settimane sono state quasi 3mila le presenze, con un’affluenza di famiglie anche da fuori città (Rimini, Ravenna, Modena, Ferrara). Idem per le visite delle scuole, che hanno visto arrivare alcuni gruppi anche da Ravenna e da Cesena e che hanno riempito tutti i turni disponibili, a dimostrazione di una proposta educativa e creativa che travalica i confini del territorio locale. Tutto esaurito anche in occasione della Notte al Museo, che ha fatto registrare il sold-out, e per la festa di chiusura della mostra, quando la musica e i pic-nic organizzati dai visitatori hanno fatto da padroni.

"Tutto era partito secondo i migliori auspici già il giorno dell’inaugurazione - spiega Arianna Sedioli di Immaginante - che non era mai stata tanto partecipata e affollata. Un’esplosione di famiglie che ci suggerisce che siamo sulla strada giusta". La manifestazione,VIII Edizione di ArteBambiniCervia, si è realizzata anche grazie agli sponsor Gemos, Zerocento, Lo Stelo e Consorzio Sociale Romagnolo e alla collaborazione di Frutteto delle Saline, Associazione Carpemira e Arcadia Mobili di Cartone. La collaborazione di Immaginante con il Comune di Cervia prosegue con il progetto di continuità educativa 0-6 anni che si concluderà a maggio con una mostra documentativa dei percorsi svolti nei nidi e nelle scuole del territorio, arricchita da installazioni interattive, aperta a bambini e famiglie.