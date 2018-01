Gli Acquerellisti faentini dedicano un progetto "surrealista" alla pittrice scomparsa

L’Associazione Acquerellisti Faentini organizza in memoria della propria socia Helga Ortwig, scomparsa improvvisamente nel luglio 2017 a 79 anni, un progetto internazionale di arte postale a tema “Surrealismo”. Nata in Germania e trasferitasi in Italia per amore, Helga è stata insegnante, scrittrice e pittrice. Particolarmente amante della pittura surrealista, al suo attivo diverse mostre personali e collettive, da sempre sostenitrice dell’Associazione Acquerellisti, ne è stata membro attivo fino alla fine, scoprendo negli ultimi anni anche il piacere dell’arte postale e partecipando attivamente a diversi progetti promossi dall’Associazione, che la ricorda con affetto.

La partecipazione alla call è aperta a tutti senza limiti di età e livello di abilità. Il tema è il “Surrealismo”, le dimensioni dell'opera devono essere quelle della cartolina (10 x 15 cm), tecnica libera (acquerello, pittura, disegno, collage, etc.), non c'è una giuria nè una tassa di iscrizione, nessuna restituzione di quanto pervenuto (che rimarrà di proprietà dell’Associazione Acquerellisti Faentini), solo cartoline originali spedite a mezzo posta. E' lasciata libera la scelta di spedire in busta o fuori busta, massimo due lavori per ogni singolo artista. Le cartoline dovranno pervenire entro il 4 luglio 2018. Chi volesse partecipare dovrà indicare chiaramente titolo del progetto, nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul retro della propria cartolina e inviarla a: Associazione Acquerellisti Faentini, c/o Roberta Savolini Via Renaccio, 20 48018 Faenza (Ra). I lavori pervenuti saranno pubblicati in un album dedicato nella pagina Facebook dell’Associazione Acquerellisti. Possibile mostra futura con tempistiche e location da stabilire.