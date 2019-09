Gli anziani coccolano gli asinelli alla festa di fine estate

Il Centro anziani Silvagni di Voltana ha ospitato nel pomeriggio di sabato la Festa di fine estate, che ha chiuso gli appuntamenti organizzati durante la stagione calda nelle strutture Asp della Bassa Romagna e dedicati agli ospiti e ai loro familiari. Le feste, che hanno coinvolto oltre 650 persone presso le Case residenze anziani di Lugo, Bagnacavallo e Conselice oltre che presso il centro di Voltana, sono state l’occasione per presentare il progetto 2019 "Tutto ha un senso. Cinque sensi… più uno: le emozioni", rivolto agli ospiti.

In particolare, la festa del Centro Silvagni ha visto la presenza di tre asinelli appositamente addestrati per le attività assistite con gli anziani, accompagnati dalle operatrici dell’associazione Clippete Cloppete di Ravenna. Gli asinelli hanno interagito con gli ospiti lasciandosi nutrire, accarezzare e coccolare da loro. È seguita poi una una merenda “sensoriale” - dove sono stati cioè coinvolti più sensi, grazie al buon cibo e ai suoi profumi e ai buffet di colori omogenei (uno rosso, uno verde, uno giallo) - accompagnata da musica. Presso il centro era stata inoltre allestita un’esposizione di quadri realizzati dagli “artisti under 100”. I nuovi appuntamenti di attività assistita con gli animali portano avanti il progetto di pet therapy che l’Asp ha introdotto da diversi anni, in particolar modo con cani e gatti, e che riprende nel corso di questo mese in tutte le strutture. Il progetto si avvale anche del contributo del Lions Club di Bagnacavallo.