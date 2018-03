Gli aquiloni del Festival di Cervia volano fino al Golfo del Persico

Se è vero che un emiro può ambire senza dubbio al meglio, l’ingaggio come direttore artistico di un evento internazionale dedicato agli aquiloni nello stato arabo del Qatar gratifica enormemente Claudio Capelli di Artevento, organizzatore dal 1981 del Festival Internazionale che ha fatto di Cervia la capitale mondiale dell’aquilone. Il pittore cesenate non è nuovo alla direzione di eventi commissionati da altre località, anche se questa è la prima occasione di confronto con una realtà così esotica.

"Il successo del Festival Internazionale che ogni primavera colora il cielo di Cervia – dichiara Capelli – fa si che riceviamo tante richieste da altri comuni e proloco che vorrebbero replicare questo fenomeno per incentivare l’imprenditoria attraverso un prodotto in grado di proporre una formula di spettacolo e divertimento per tutta la famiglia utilizzando i linguaggi della creatività, della pace e dell’ecologia". E così, a due mesi dalla 38esima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone Artevento 2018 - che si svolgerà a Cervia dal 20 Aprile al 1 Maggio prossimi - ci si prepara alla nuova avventura in medio oriente. “Sono stato contattato da un’agenzia che si occupa di spettacolari intrattenimenti nell’emirato – prosegue Capelli – Avevano già organizzato un’edizione dell’Aspire International Kite Festival nell’omonimo parco di Doha, capitale del Qatar, ma non erano rimasti soddisfatti. Per questo motivo, dopo essere incappati nella classifica dell’eminente Drachen Foundation di Seattle che premia il nostro di Cervia come primo festival al mondo dedicato all’arte del vento, hanno scelto di rivolgersi a noi, che presenteremo per la prima volta, dal 6 al 9 Marzo, a Doha, 100 dei nostri artisti in rappresentanza di 20 Paesi".